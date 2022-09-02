В правящей коалиции Германии призвали демонтировать Северный поток-2 2 сентября, 17:18 22 февраля канцлер ФРГ Шольц объявил о приостановлении сертификации газопровода (Фото:Nord Stream 2 Corp/Twitter)

Входящая в коалицию в Бундестаге фракция Свободной демократической партии Германии призвала демонтировать российский газопровод Северный поток-2.



Об этом говорится на сайте политсилы.

«С самого начала оба газопровода Северный поток были кремлевским геополитическим проектом, нацеленным на изоляцию Украины[…] Как свободные демократы мы требуем демонтажа Северного потока-2 и скорейшей разработки концепции для юридической, технической и экологической защиты», — подчеркнула фракция.

Видео дня

Там предлагают согласовать общеевропейскую дорожную карту выхода из закупок энергии у России. В частности, свободные демократы хотят добиться этого путем быстрого расширения возобновляемых источников энергии и строительства LNG-терминалов .

Инфографика: Скриншот Frei Dimokraten

Ранее вице-канцлер Германии, министр по вопросам экономики и защите климата Роберт Хабек выступил против ввода в эксплуатацию Северного потока-2.

22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о приостановлении сертификации газопровода.

В июле российский диктатор Владимир Путин предложил запустить газопровод для увеличения поставок газа в Европу, но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что из-за отсутствия сертификации Северный поток-2 не может работать.

Россия заставляет Европу запустить Северный поток–2. Купится ли ЕС на это? – Андрей Коболев https://www.youtube.com/watch?v=ZUIJb8KLDUA

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.