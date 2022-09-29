Прощай, Грузия. Северная Осетия ограничила въезд из других регионов РФ 29 сентября, 02:34 Граждане РФ, бегущие в Грузию после начала мобилизации (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Власти Северной Осетии приняли решение ограничить проезд автомобилей из других регионов России на фоне роста очередей на границе РФ и Грузии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Глава региона Сергей Меняйло заявил, что «ограничения вводятся, потому что регион физически не сможет гарантировать порядок и безопасность, если этот поток будет расти»

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Теперь в Северную Осетию могут попасть лишь автомобили, которые зарегистрированы в Северной Осетии и Грузии. Запрет не затронет лишь тех, кто едет в местные пансионаты и санатории.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Это произошло на фоне больших потерь войск РФ в Украине, а также провалов российской армии на поле боя.

По официальным данным минобороны РФ, планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Однако, по данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину 1 миллиона россиян. Кремль мобилизует преимущественно представителей нацменьшинств, что свидетельствует о проведении этнических чисток.

На следующий день после объявления мобилизации россияне начали массово бежать в Грузию, Армению и Казахстан. На границе с Грузией образовались огромные очереди. 26 сентября людям разрешили переходить границу в пункте пропуска Верхний Ларс пешком.

Кремлевский режим пытается пресечь бегство в Грузию россиян. ФСБ выдвинула к пункту пропуска Верхний Ларс бронетранспортер, чтобы не допустить прорыва границы гражданами РФ.