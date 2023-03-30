Северная Македония одобрила передачу Украине вертолетов Ми-24 30 марта, 19:39 Вертолет Ми-24 (Фото:FOX 52 / pixabay)

Правительство Северной Македонии приняло решение о безвозмездной передаче Украине вертолетов.

Об этом сообщает Fokus со ссылкой на заявление правительства.

«Правительство рассмотрело и приняло Информацию о необходимости заключения Протокола о безвозмездной передаче летательных аппаратов (вертолетов) между Министерством обороны Северной Македоним и Минобороны Украины и приняло решение о безвозмездной передаче летательных аппаратов (вертолеты) Министерству обороны Украины», — говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что вертолеты Ми-24, которые будут переданы страной, российского производства и были закуплены в Украине в 2001 году, но их ресурс закончился 8 лет назад, то есть они не используются из-за отсутствия запчастей и т. п.

«Некоторые из них были модернизированы — то есть два, но эта модернизация была приспособлена к тем условиям тогда и абсолютно не соответствует тому, что нужно сейчас, даже если мы хотим говорить о развитии технологий», — заявляла министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская.

20 марта Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех советских штурмовых самолетов Су-25.

15 марта местные СМИ, ссылаясь на правительственные источники, сообщили, что Украина обратилась к Северной Македонии с просьбой передать боевые