КНДР запустила крылатые ракеты с подводной лодки накануне масштабных учений США и Южной Кореи 13 марта, 09:51 В Южной Корее показали запуск крылатых ракет КНДР (Фото:yna.co.kr)

В воскресенье, 12 марта, КНДР запустила крылатые ракеты с подводной лодки в водах у своего восточного побережья.

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на сообщение северокорейского информагентства.

Отмечается, что эти «учения» Пхеньян провел как «явную демонстрацию силы против крупных совместных военных учений Южной Кореи и США».

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«Учения подтвердили надежность системы вооружения и проверили наступательные операции подводных лодок, которые являются одной из основных сил ядерного сдерживания КНДР», — заявили в Северной Корее.

Ракеты были выпущены с подводной лодки Yongung в водах у залива Кенпхо в Восточном море.

Перед этим Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что в воскресенье утром обнаружил неустановленную ракету, запущенную с подводной лодки в водах у восточного побережья у северного города Синпхо. Он не сообщил других подробностей.

18 февраля Северная Корея выпустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия в море у западного побережья Японии.

Северокорейские государственные СМИ заявили, что запуск Hwasong-15 показал способность страны провести «непреодолимую ядерную контратаку».