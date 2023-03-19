Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря 19 марта, 08:05 Северокорейский лидер Ким Чен Ин (Фото:KCNA via REUTERS)

В воскресенье, 19 марта, Северная Корея совершила пуск баллистической ракеты малой дальности со своего западного побережья в сторону Японского моря.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил Южной Кореи.

Отмечается, что ракета была запущена с полигона Донгчангри примерно в 11:05 по местному времени. Она пролетела около 800 км и успешно поразила цель.

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Южная Корея осудили очередные ракетные испытания, назвав их «откровенным нарушением» резолюций Совбеза ООН.

Запуски также вызвали критику со стороны Японии и США.

«Поведение Северной Кореи угрожает международному миру и безопасности и неприемлемо», — заявил министр обороны Японии Тоширо Ино, добавив, что Япония выразила решительный протест через посольство Северной Кореи в Пекине.

В заявлении Индийско-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов говорится, что воскресный запуск ракеты не представляет непосредственной угрозы для граждан США или их союзников. Но недавние запуски ракет подчеркивают дестабилизирующее влияние незаконного оружия массового поражения страны и программ баллистических ракет.

Северная Корея во вторник, 14 марта, снова выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря, через день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты начали совместные военные учения.

12 марта Северная Корея выпустила из подлодки две крылатые ракеты, а три дня перед этим провела «штурмовые тренировки».

Отмечается, что эти "учения" Пхеньян провел как "явную демонстрацию силы против крупных совместных военных учений Южной Кореи и США".