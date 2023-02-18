Предупреждение для Южной Кореи и США. КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности 18 февраля, 14:11 Баллистические ракеты Северной Кореи (Фото:Reuters)

В субботу, 18 февраля, Северная Корея выпустила баллистическую ракету дальнего радиуса действия в море у западного побережья Японии после того, как США и Южная Корея объявили о предстоящих совместных военных учениях.

Об этом сообщает агентство Reuters.



Как отмечает издание, Пхеньян предупредил о сильном ответе на будущие военные учения США и Южной Кореи.

Баллистическая ракета была запущена из района Сунан близ Пхеньяна, сообщили военные Южной Кореи. Сунан является местом расположения международного аэропорта Пхеньяна, где Северная Корея провела большинство своих последних испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

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Японские власти заявили, что ракета упала в воды экономической зоны Японии более чем через час после ее запуска, что свидетельствует о том, что это оружие было одной из мощнейших ракет. Власти страны заявили, что к ним не поступало никаких сообщений о повреждении кораблей или самолетов.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида подчеркнул, что Япония решительно осудила запуск и выразила решительный протест, назвав его угрозой международному сообществу.

В Северной Корее в ночь на 9 февраля провели парад в честь 75-летия основания армии. Там показали больше межконтинентальных баллистических ракет , чем когда-либо прежде.

Фото парада опубликовали госСМИ КНДР. На них, в частности, было 11 ракет Hwasong-17 — крупнейшие межконтинентальные баллистические ракеты Северной Кореи, ядерная боеголовка которых, вероятно, способна нанести почти по любому месту на земном шаре. Впервые их опробовали в прошлом году.