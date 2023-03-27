КНДР запустила две баллистические ракеты
Северная Корея запустила баллистические ракеты на фоне морских учений Южной Кореи и США (Фото:en.yna.co.kr)
В понедельник, 27 марта, КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря на фоне подготовки США и Южной Кореи к морским учениям с участием американского атомного авианосца.
Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов, пишет Yonhap.
Отмечается, что ракеты пролетели около 370 километров, прежде чем упасть в море.
Последняя провокация Пхеньяна произошла после того, как на прошлой неделе Южная Корея и США начали учения по высадке десанта Ssangyong. Их окончание запланировано через неделю.
По данным министерства обороны, авианосная ударная группа ВМС США проведет учения вместе с основными военными кораблями Южной Кореи в водах к югу от полуострова.
На следующий день авианосец совершит заход в порт Пусан, расположенный в 320 километрах к юго-востоку от столицы.
12 марта Северная Корея выпустила из подлодки две крылатые ракеты, а три дня перед этим провела «штурмовые тренировки».
18 и 19 марта КНДР провела тактические учения с запуском баллистической ракеты, которые имитируют ядерный контрудар.
Отмечается, что эти «учения» Пхеньян провел как «явную демонстрацию силы против крупных совместных военных учений Южной Кореи и США».
Сеул и Вашингтон начали свои 11-дневные учения Щит свободы, которые продолжатся параллельными полевыми учениями под названием Щит воина.