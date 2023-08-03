Северная Корея впервые подтвердила содержание под стражей военного США 3 августа, 21:58 Трэвис Кинг (Фото:Reuters)

Северная Корея впервые подтвердила содержание под стражей американского солдата Трэвиса Кинга, который без разрешения пересек демилитаризованную зону 18 июля.

Об этом в четверг, 3 августа, сообщает BBC.

В Командовании ООН сообщили, что Северная Корея в своем первом ответе на запросы о предоставлении информации о местонахождении американского солдата подтвердила его содержание под стражей.

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В ООН отметили, что для того, чтобы не препятствовать усилиям организации вернуть его домой, пока подробности не будут предоставляться.

Северная Корея и раньше подтверждала запрос, но впервые дала ответ и сообщила, что солдат США находится под их арестом.

19 июля издания CNN и CBS News сообщили, что в Северной Корее впервые за несколько десятилетий задержали американского военного. Он «сознательно и без разрешения» пересек демилитаризованную зону 18 июля.

Трэвис Кинг — рядовой, кавалерийский разведчик, который почти два месяца провел в следственном изоляторе Южной Кореи по обвинениям в нападении.



Он должен был вылететь обратно в США, где его ждало дисциплинарное производство, но сумел покинуть аэропорт и попасть в демилитаризованную зону, которая разделяет две Кореи и является одной из самых укрепленных территорий в мире.



Зона заполнена наземными минами, окружена ограждением из электрической и колючей проволоки и камерами наблюдения, а вооруженные охранники наготове 24 часа в сутки, передает BBC.



Издание отметило, что задержание солдата является «внешнеполитической головной болью президента США Джо Байдена», потому что Кинг считается единственным американским гражданином, который сейчас находится под стражей в Северной Корее.



Кроме того, издание отметило, что в последние годы ряд американских граждан, которые незаконно въехали в Северную Корею были освобождены в течение полугода. Исключением являются только осужденные там за преступную деятельность.

