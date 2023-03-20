КНДР провела учения, имитирующие ядерную контратаку 20 марта, 08:33 КНДР регулярно проводит запуски баллистических ракет, угрожая миру (Фото:KCNA via Reuters)

18 и 19 марта Северная Корея провела тактические учения с запуском баллистической ракеты, которые имитируют ядерный контрудар.

Об этом сообщило северокорейское центральное информагентство KCNA.

В сообщении говорится, что одной из целей учений было выражение «твердой воли к реагированию на реальную войну и предупреждение противникам, которые расширяют агрессивные военные учения». Вероятно, речь идет о США и Южной Корее, которые провели масштабные совместные учения накануне.

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Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Они включали в себя маневры по управлению системой командования ядерным ударом, реальные учения по переходу на боеготовность к ядерной контратаке и учения по запуску тактической баллистической ракеты с имитированной ядерной боеголовкой.

19 марта прошли учения по запуску баллистической ракеты, имитировавшему тактическую ядерную контратаку.

Также в Пхеньяне заявили, что отработали запуск, имитировавший нанесение ядерного удара «по главному объекту врагов».

12 марта Северная Корея выпустила из подлодки две крылатые ракеты, а три дня перед этим провела «штурмовые тренировки».

Отмечается, что эти «учения» Пхеньян провел как «явную демонстрацию силы против крупных совместных военных учений Южной Кореи и США».

Сеул и Вашингтон начали свои 11-дневные учения Щит свободы, которые продолжатся параллельными полевыми учениями под названием Щит воина.