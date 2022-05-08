На выборах в парламент Северной Ирландии большинство впервые получили националисты. Они выступают за объединенную Ирландию 8 мая, 01:24 Цей матеріал також доступний українською Замлидера Шинн Фейн Мишель О’Нил во время выступления 7 мая (Фото:REUTERS/Jason Cairnduff)

Впервые в истории Северной Ирландии большинство в парламенте получили националисты — партия Шинн Фейн (Sinn Féin), бывшее политическое крыло Ирландской Республиканской Армии (ИРА).

Об этом свидетельствуют результаты выборов, состоявшихся в стране 6 мая, сообщает BBC.

Националистическая политсила опередила крупнейшую партию Северной Ирландии Демократическую юнионистскую партию (DUP), получив наибольшее количество мест в Стормонте — 27 из 90. У DUP, которая поддерживает сближение с Лондоном, — 24 места, у либеральной партии Альянс — 17.

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Теперь первым министром может стать замлидера Шинн Фейн Мишель О’Нил, что является беспрецедентным для представителей националистов, выступающих за объединенную Ирландию.

Замлидера Шинн Фейн Мишель О'Нил и лидер партии Мэри Луиза Макдональд общаются со СМИ / Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

«Сегодняшний день открывает новую эру, которая, по моему мнению, дает нам всем возможность переосмыслить отношения в этом обществе на основе справедливости, равенства и социальной справедливости. Мое обязательство состоит в том, чтобы работать с помощью партнерства, а не разделения», — заявила она.

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Когда-то Шинн Фейн была тесно связана с ИРА, которая в течение 30 лет вела упорную военную кампанию, чтобы положить конец британскому правлению и объединить остров Ирландия. Еще в 1921 году в результате войны британский доминион Ирландия разделился на две части — независимую Республику Ирландия и Северную Ирландию, вошедшую в состав Соединенного Королевства. На территории последней преобладало протестантское население, лояльное к Лондону, тогда как ирландцы преимущественно католики.

Перед выборами лидер DUP заявил, что его партия будет уважать результаты, однако настаивал на внесении изменений в Протокол по Северной Ирландии, который является элементом соглашений Британии по Brexit с Евросоюзом.

В то же время, как объясняет Reuters, несмотря «огромное символическое значение», победа Шинн Фейн не изменит статуса региона, поскольку референдум, необходимый для выхода из Соединенного Королевства, находится на рассмотрении британского правительства и, вероятно, состоится нескоро.

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