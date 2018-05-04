Северная Корея отказалась от собственного часового пояса

Северная Корея отменила собственный часовой пояс и присоединилась к южнокорейскому времени.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA) со ссылкой на указ президиума Верховного народного собрания КНДР.

Согласно сообщению, начиная с 5 мая, Пхеньян живет по часовому поясу Южной Кореи (UTC+9). Чтобы унифицировать стандартное время на севере и на юге Корейского полуострова, 00:00 5 мая в Пхеньяне началось в 23:30 4 мая.

Разница во времени между Южной и Северной Кореями составляла 30 минут.

Отказ от собственного часового пояса - это первый практический шаг, предпринятый после исторического саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи, отметили в KCNA.

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Напомним, что в 2015 году Северная Корея создала собственный часовой пояс в честь окончания Второй мировой войны и освобождения от Японии. Пхеньян перевел часы на 30 минут назад и вместо часового пояса UTC+9 использовал время по UTC+8:30.

В ходе встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, которая состоялась 27 апреля в пограничном Пханмунджоме, власти КНДР приняли решение перевести часы в стране на 30 минут вперед, чтобы установить одинаковое время с Южной Кореей.