Северная Корея начала демонтаж на ключевом полигоне для ракетных испытаний - СМИ

Согласно новым спутниковым снимкам, Северная Корея начала работы по демонтажу объектов на одном из своих основных испытательных полигонов для ракетного вооружения, свидетельствуют данные расследования 38 North.

В новом расследовании, проведенном американской аналитической группой по мониторингу событий, связанных с КНДР, говорится, что стенд для ракетных испытаний к северу от города Кусон был разрушен до основания. Это произошло после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал прекратить испытания оружия.

В апреле Ким Чен Ын объявил, что Северная Корея в одностороннем порядке остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет. Заявление прозвучало после года громких испытаний, осуждаемых мировым сообществом. В 2017 году, по подсчетам экспертных групп, Северная Корея запустила 23 ракеты, включая межконтинентальные баллистические ракеты, способные поражать цели в США.

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Эксперты 38 North отмечают, что на данный момент неизвестно, является ли демонтаж стенда свидетельством того, что КНДР приостанавливает эту часть своей ракетной программы или Пхеньян планирует построить на этом месте другие военные объекты.

Разрушенный стенд - единственное известное место, которое использовалось для испытаний технологии для баллистических ракет средней дальности KN-15.

Напомним, что в мае северокорейские власти завершили демонтаж своего ядерного полигона Пунгери на севере страны. Демонтаж был осуществлен при помощи нескольких контролируемых взрывов в подземных тоннелях, а также рядом со смотровой вышкой.