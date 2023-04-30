«Горячий курортный сезон». После взрывов на нефтебазе в Севастополе российские военные начали писать рапорты на отпуск — Генштаб 30 апреля, 07:49 Топливная база в Севастополе (Фото:Крым Сегодня. Новости / Телеграмм)

После взрыва и масштабного пожара в Севастополе военнослужащие РФ ощущая начало так называемого «горячего курортного сезона» во временно оккупированном Крыму, начали писать рапорты на отпуск на территории континентальной России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



В результате взрыва на нефтебазе по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов.



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В Генштабе добавили, что нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты. В то же время, по имеющейся информации, в результате пожара на нефтебазе пострадавших нет.

Взрыв в Севастополе: что известно?



Утром 29 апреля в оккупированном Крыму в Казачьей бухте вблизи Севастополя раздались взрывы. После этого на местной нефтебазе начался масштабный пожар, на месте взвился густой черный дым.

Оккупационные власти признали повреждение четырех цистерн с топливом и заявили о площади возгорания в 1000 квадратных метров. По состоянию на 14:00, там заявили, что пожар "ликвидировали".

Марионетка Кремля в Крыму Сергей Аксенов заявил о «атаке дронов на Севастополь». По его словам, российская ПВО «сбила» один БПЛА, а другой беспилотник якобы был блокирован средствами РЭБ.

В ВСУ не комментировали причастность к сегодняшним событиям на оккупированном полуострове. Однако утром Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, что сегодня отмечается 105-летие поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.