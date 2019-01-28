Сестры по оружию. Истории курдских женщин - бойцов Сегодня, 22:03 827 Сюжет Цей матеріал також доступний українською @DefenseUnits Предположительно, около 30-40% бойцов в Курдистане - женщины @DefenseUnits

Хотя официальных данных нет, считается, что около 30-40% бойцов в Курдистане - женщины. НВ публикует перевод материала CNN о нескольких из них.

Сенсационные фото

После того, как в 2011 году началась война в Сирии, фотограф из Берлина Соня Хамад видела много фотографий курдских женщин-бойцов, но чувствовала, что они не отдают должное этим женщинам.

"Изображения были сенсационными. Женщины были изображены на них так же, как мужчины - всегда с оружием в руках. Но фотографии ничего не говорили о женщинах как о личностях", - отмечает она.

Родители Сони Хамад - курды-езиды, она родилась в столице Сирии Дамаске в 1986 году. Когда ей было три года, ее семья переехала в небольшой город в Германии в земле Северный Рейн-Вестфалия. Взрослея, Хамад старалась открыто говорить о своем происхождении с друзьями. По ее словам, ей легче общаться с помощью визуальных средств, особенно фотографии.

В период с марта 2015 года по декабрь 2016 года Хамад совершила три поездки в Иракский Курдистан и контролируемый курдами регион Рожава на севере Сирии, чтобы встретиться с женщинами-бойцами и сфотографировать их.

Ее фото бойцов собраны в книге Джин - Джиян - Азади (Женщины, жизнь, свобода).

В Курдистане живет примерно 25-30 миллионов курдов. Они борются за независимость около ста лет, но статус национального государства Курдистану получить не удалось.

В Ираке и Сирии курды создали относительно независимые районы. При этом в Турции и Иране они живут под властью центрального правительства.

В Сирии боевое подразделение Партии Курдского демократического союза называется YPG (Подразделения народной защиты). Ее женская бригада называется YPJ (Женские подразделения защиты).

Существует также Подразделение свободных женщин, или YJA Star - это партизанские отряды Рабочей партии Курдистана (РПК), существующей в Турции и Ираке.

Дилджин и Зилан

Дилджин и Зилан было по 19 лет, когда Хамад встретилась с ними в 2015 году. Дилджин сражается в рядах YPJ, которая вместе с мужским подразделением YPG боролась с джихадистами ИГИЛ, с 2013 года неоднократно совершавших нападения на районы, в которых живут сирийские курды.

На момент встречи с Хамад Дилджин сражалась уже три года и половину этого времени провела на линии фронта. Она продолжает сражаться, несмотря на полученные ранения и против воли ее семьи. Многие из бойцов присоединились к подразделению, когда были подростками. Некоторых поддерживают в этом родители, другие сбежали из дома, потому что родители не позволили бы им стать бойцами, говорит Хамад.

Дилджин, фото Сони Хамад

По ее словам, она установила "глубокую и честную связь" с бойцами. "Мы относились друг к другу как к сестрам", - вспоминает Хамад. В горах на севере Ирака она встретилась с членами YJA Star.

Зилан всего шесть месяцев проходила теоретическое обучение и один месяц - практическое. После этого она начала работать врачом неотложной помощи, помогая бойцам со смертельными ранениями, говорит Хамад. Она видела смерть сотен товарищей и пыталась обеспечить им достойные похороны.

Дилджин говорила, что она сражается за права женщин. По словам Хамад, многие из бойцов ведут войну с патриархатом, так же, как и с врагами.

Борьба за равенство

Курдские женщины обычно выходят замуж в молодом возрасте и "даже если они хотят пойти на прогулку, они должны спросить разрешения", говорит Хамад.

Они борются за равенство, взяв на себя традиционно мужские роли и трансформируя представления. Для многих вступление в ополчение стало их первым опытом свободы.

Многие из бойцов, которых встретила Хамад, казались намного старше, чем они есть на самом деле. "Они испытывают высокие уровни стресса. Это постоянное состояние экстренного положения, и ты чувствуешь их страх", - говорит она.

По ее словам, травмирующие события происходят так быстро, что у женщин нет времени обдумывать свои переживания.

"Эти молодые женщины гораздо более зрелые, чем их ровесницы в Европе, потому что они уже столько пережили", - считает Хамад.

Многие женщины-бойцы - последовательницы Абдуллы Оджалана, лидера Рабочей партии Курдистана (РПК), который находится в тюрьме. Плакаты с фото Оджалана - обычное явление в иракском Курдистане.

Хамад говорит, что освобождение женщин является неотъемлемой частью идеологии РПК: "Оджалан заявил, что "земля не может быть свободной, когда женщины не свободны". Даже из тюремной камеры в Турции он дает им моральное оружие для их эмансипации".

Фото: @DefenseUnits

Батальоны YPJ занимают пустующие дома, оставленные семьями, спасающимися от конфликта. Будучи добровольческими силами, они не получают платы и полагаются на местных жителей и военных, которые снабжают их едой и другими необходимыми вещами.

"Местная курдская община очень их поддерживает", - говорит Хамад.

21-летняя Ширин сказала Хамад, что, несмотря на то, что она получила тяжелые ранения, она хочет остаться в ополчении и после войны. Она - единственный ребенок в семье, и ее родители очень беспокоятся о ней.

Влияние женщин-бойцов

В январе 2015 года бойцы YPJ помогли освободить Кобани, город на севере Сирии, который был осажден ИГИЛ с сентября 2014 года. Когда Исламское государство захватило контроль над городом, большинство из 40 тысяч его жителей бежали через турецкую границу и часть города была разрушена. Когда в сентябре 2015 года туда приехала Хамад, жители только начали возвращаться.

В мягком утреннем солнечном свете разрушенный город выглядел странно и красиво, но Хамад нужно было ходить осторожно, чтобы не наступить на неразорвавшийся боеприпас.

Весной 2015 года курдские бойцы помогли отбить у бойцов Исламского государства город Тель Хамис на севере Сирии. Тель Хамис имел для ИГИЛ стратегическое значение, так как он связывал контролируемые террористической группировкой области в Сирии и соседнем Ираке.

Курдские бойцы идут через Ракку во время операции против ИГИЛ / Фото: @DefenseUnits

Хамад приезжала на линию фронта неподалеку от Ирака, где проходили сражения и находились бойцы во время защиты города. Она осмотрела разрушенные дома - их окна были разбиты, а в стенах были отверстия от боеприпасов.

Более 10 тысяч беженцев-курдов, покинувших Турцию в 1990-х годах, когда их деревни были сожжены правительственными силами, живут в лагере беженцев Махмур на севере Ирака. После нападения ИГИЛ на лагерь в 2014 году вокруг холмов, окружающих лагерь, были размещены партизанские отряды, чтобы обеспечить защиту беженцев.

Хамад говорит, что, хотя мужчины и женщины расходятся в разные лагеря на ночь, они часто тренируются вместе и сражаются плечом к плечу. Это поддерживает тесную связь партизанского сообщества и способствует равенству.

Курдские женщины-бойцы оказали "определенное влияние на мужскую часть курдского общества". "Когда они видят женщин с оружием, которые сражаются, они учатся уважать их", - говорит Хамад.

Перевод НВ