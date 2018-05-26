Сестра политзаключенного Сенцова рассказала о его состоянии во время голодовки

Сестра украинского политзаключеного Олега Сенцова, Наталья Каплан, сообщила, что его состояние сейчас стабильное.

Об этом Каплан сказала в эфире 112 Украина.

"Его состояние стабильное, то есть ни хорошо, ни плохо", - сообщила сестра.

Она также подтвердила, что голодовку объявил еще один узник Кремля - Александр Шумков. Относительно Александра Кольченко, который ранее заявлял о готовности присоединиться к Сенцову и объявить голодовку, то сегодня у него есть определенные проблемы со здоровьем.

"У Кольченко проблема в том, что у него недостаток веса очень серьезный был всегда. И аритмия еще у него", - добавила Каплан.

На следующей неделе Сенцова посетит адвокат.

Напомним, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Единственным условием прекращения голодовки он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

Олег Сенцов был задержан в Крыму 11 мая 2014 года правоохранительными органами РФ. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима.

Он находится в колонии в городе Лабытнанги и продолжает заниматься творчеством.