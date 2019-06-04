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Сестра Ким Чен Ына впервые появилась на публике после длительного отсутствия

4 июня, 08:05
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Сестра Ким Чен Ына впервые появилась на публике после длительного отсутствия - фото

kcna. kp

Ким Е Чен (вторая слева) появилась на публике после 52 дней отсутствия

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чен появилась на публике после 52 дней отсутствия.

Ким Е Чен вместе с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и рядом высокопоставленных чиновников 3 июня на стадионе Первое мая смотрела выступления гимнастов и артистов Страна народа, сообщает Yonhap.

Отмечается, что появление в государственных СМИ КНДР стало первым с апреля, когда Ким Е Чен участвовала в заседании Верховного народного собрания.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти КНДР казнили спецпредставителя страны по США Ким Ен Чхоля и еще четырех дипломатов после провальных переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме.

Также СМИ обратили внимание, что младшая сестра Ким Чен Ына перестала появляться на публике.

3 июня «казненный» Ким Ен Чхоль сопровождал лидера КНДР Ким Чен Ына на концерте жен офицеров Корейской народной армии.

Теги:   Ким Чен Ын КНДР

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