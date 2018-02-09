Сестра Ким Чен Ына прибыла в Южную Корею

Младшая сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла в Южную Корею в составе делегации КНДР на зимних Олимпийских играх.
Приезд транслировался в прямом эфире на южнокорейском телевидении, сообщает Associated Press.
Она провела короткую встречу с южнокорейскими чиновниками, в том числе с министром объединения, перед тем, как ее увезли в черном лимузине до скоростного поезда до Пхенчхана.
Отмечается, что для северокорейской делегации были приняты беспрецедентные меры безопасности.
Ожидается, что Ким Е Чжон пробудет в Южной Корее до воскресенья.
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Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет встречу с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына.
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