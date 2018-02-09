Сестра Ким Чен Ына прибыла в Южную Корею

Ким Е Чжон прибыла в Южную Корею

Младшая сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла в Южную Корею в составе делегации КНДР на зимних Олимпийских играх.

Приезд транслировался в прямом эфире на южнокорейском телевидении, сообщает Associated Press.

Она провела короткую встречу с южнокорейскими чиновниками, в том числе с министром объединения, перед тем, как ее увезли в черном лимузине до скоростного поезда до Пхенчхана.

Отмечается, что для северокорейской делегации были приняты беспрецедентные меры безопасности.

Ожидается, что Ким Е Чжон пробудет в Южной Корее до воскресенья.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет встречу с сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына.