Сестра Ким Чен Ына поедет на зимнюю Олимпиаду в составе делегации КНДР

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон (на заднем плане) в составе делагации КНДР посетит Олимпиаду

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском городе Пхенчхан.

Как сообщает Associated Press, Ким Е Чжон вошла в состав высокопоставленной делегации Северной Кореи, которая прибудет в Южную Корею.

Делегация из КНДР прибудет в Южную Корею 9 февраля.

Младшая сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон в последнее время стала стремительно подниматься по иерархической лестнице в КНДР. Как считают некоторые эксперты, сейчас она возглавляет отдел в ЦК Трудовой партии Кореи, который контролирует госбезопасность, полицию и прокуратуру.

Ранее сообщалось, что северокорейскую делегацию на Олимпиаде в Пхенчхане возглавит председатель президиума Верховного народного собрания КНДР и формальный глава страны Ким Ен Нам.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхане, Республика Корея.

9 января, в результате переговоров двух Корей, было принято соглашение об участии КНДР в олимпийских играх. Также на играх выступит объединенная сборная Кореи, которая примет участие в женском хоккейном турнире.