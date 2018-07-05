Сестер матери Терезы заподозрили в торговле детьми в Индии

В Индии задержали монахиню и сотрудницу монашеской организации Сестры матери Терезы по подозрению в торговле внебрачными детьми.

Об этом сообщили в полиции столицы штата Джаркханд Ранчи, передает AFP.

Согласно заявлению властей, женщинам грозит до пяти лет тюрьмы за то, что они продали мальчика из приюта, учрежденного лауреатом Нобелевской премии мира Матерью Терезой для обездоленных жителей.

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Полиция сообщила, что младенец был продан семье в соседнем штате Уттар-Прадеш за 1700 долларов. Кроме того, расследуется еще по меньшей мере четыре случая торговли детьми.

"Женщины признались в еще четырех таких случаях, которые мы проверям. Семьи, которые купили младенцев, также находятся под нашим надзором", - сказал AFP представитель местной полиции Аниш Гупта.

Сестры матери Терезы (Сестры миссионерки любви) - католическая монашеская организация, основанная в 1948 году матерью Терезой с целью благотворительной деятельности для обездоленных жителей по всему миру. Монахини основывают приюты, где ухаживают за бездомными и больными, собирают для них материальную помощь.