09 ноября 2018, пятница

Серия взрывов прогремела в столице Сомали, 17 погибших

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Смертники взорвали автомобили, начиненные бомбами
Фото: Harun Maruf via Twitter

Смертники взорвали автомобили, начиненные бомбами

В пятницу, 9 ноября, в столице Сомали Могадишо произошли по меньшей мере три взрыва, а также были слышны звуки выстрелов, сообщает Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.

По словам представителя местной полиции, автомобили, начиненные взрывчаткой, были взорваны около отеля Sahafi, который находится недалеко от департамента уголовного розыска полиции Сомали.

В полиции агентству Reuters сообщили, что смертники взорвали два автомобиля, начиненных бомбами. В результате погибли меньшей мере 17 человек.

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"Мы подтверждаем гибель 17 мирных жителей. Они ехали в общественном транспорте, когда произошли взрывы и стрельба. Число погибших возрастет", - сообщил один из полицейских.

Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.

 

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