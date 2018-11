Серия взрывов прогремела в столице Сомали, 17 погибших

В пятницу, 9 ноября, в столице Сомали Могадишо произошли по меньшей мере три взрыва, а также были слышны звуки выстрелов, сообщает Al Jazeera со ссылкой на очевидцев.

По словам представителя местной полиции, автомобили, начиненные взрывчаткой, были взорваны около отеля Sahafi, который находится недалеко от департамента уголовного розыска полиции Сомали.

В полиции агентству Reuters сообщили, что смертники взорвали два автомобиля, начиненных бомбами. В результате погибли меньшей мере 17 человек.

"Мы подтверждаем гибель 17 мирных жителей. Они ехали в общественном транспорте, когда произошли взрывы и стрельба. Число погибших возрастет", - сообщил один из полицейских.

Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрывы.

Horrific aftermath from Mogadishu suicide car bombs. This is the scene outside Sahafi Hotel just visited by a local Journalist; CID HQs is on the opposite side of the road. (Photo credit @Mohamed_Yaree) pic.twitter.com/mFmdpXQkV3