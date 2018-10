Серия посылок со взрывчаткой в США: СМИ сообщают о шестой бомбе

Подозрительный пакет обнаружили в поселке Кэпитол-Хайтс, штат Мэриленд при сортировке почты для членов Палаты представителей Конгресса США.

Об этом заявил в Twitter журналист телеканала CNN Джим Шутто.

"Еще один подозрительный пакет перехвачен в почтовом отделении Мэриленда, где обрабатывается почта для Палаты представителей", - написал он.

По словам журналиста, на место был отправлен специальный отряд, местность также прочесывали кинологи.

Breaking: Additional Suspicious package intercepted at Congressional mail facility in Maryland - processes mail for House members. Teams were sent out this morning, and a canine unit sent to sweep the area as well.