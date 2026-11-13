Бывший пресс-секретарь экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный , автомобиль которого взорвали в пятницу, 13 ноября, в Москве, был офицером Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Об этом написало издание «Важные истории» со ссылкой на отчет Комитета Сената США по вопросам разведки относительно российского вмешательства в американские выборы 2016 года.

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В частности, в отчете отмечалось, что Заворотный служил в воинской части № 33949, относящейся к СВР.

Согласно утечкам из баз данных, которые изучило издание, 72-летний Сергей Заворотный проживал в Москве по адресу улица Кировоградская, 2. Автомобиль взорвался недалеко от этого места (примерно в пяти минутах езды). Источники также подтверждают, что взорванный внедорожник Toyota Fortuner 2020 года выпуска принадлежал Заворотному.

В Следственном комитете РФ подтвердили, что Сергей Заворотный пострадал в результате взрыва. Его доставили в одну из московских больниц. Сейчас, по сообщениям росСМИ, мужчина находится в коме, врачи проводят операцию.

Как отмечает The Moscow Times, Сергей Заворотный работал журналистом российской газеты Комсомольская правда в странах Латинской Америки, был сотрудником Госдумы РФ (в частности, возглавлял пресс-службу фракции Родина). С 2010 по 2014 год он был пресс-секретарем бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

В 2018 году Заворотный опубликовал книгу Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину. После 2014 года он называл Революцию Достоинства «государственным переворотом», обвинял Запад во «внешнем управлении» и возглавил пропагандистское издание Антифашист.

12 ноября в Санкт-Петербурге взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился полковник российской оккупационной армии. По данным The Moscow Times, это мог быть Андрей Ходикин — замкомандира 6-й армии ВВС и ПВО по военно-политической работе. Мужчина погиб в результате взрыва.