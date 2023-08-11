Взрыв в Сергиевом Посаде: спутниковые снимки опровергают версию россиян о «складе пиротехники» 11 августа, 16:23 Место взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, Сергиев Посад (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS)

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде Московской области страны-агрессора произошел не в здании, которое арендовала пиротехническая компания Пиро-Росс, вопреки утверждениям пропагандистов и представителей кремлевского режима.

Об этом написал в Twitter журналист Радио Свобода Марк Крутов, проанализировав спутниковые снимки компании Planet. По словам Крутова, Пиро-Росс арендовала склад на территории Загорского оптико-механического завода, который поставлял армии страны-агрессора бинокли и другую свою продукцию.



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На спутниковых фото, сделанных 10 августа, видно, что здание Пиро-Росс не повреждено, а воронка находится рядом с другим строением. Неизвестно, что находится в этом здании — журналист не исключил, что его тоже может арендовать Пиро-Росс.

OSINT-аналитик D. mojavensis также написал в Twitter, что, судя по одному из видео с моментом взрыва, первоначальный взрыв произошел не в здании, которые на Google-картах отмечено как здание Пиро-Росс.



Российское издание Агентство отмечает, что сразу после взрыва гендиректор Пиро-Росс Сергей Чанкаев утверждал, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а в соседнем здании, где, по его версии, «хранились металлические трубы». После допроса он заявлял, что «не знает» причин взрыва, хотя до этого говорил, что его сотрудники слышали звуки, похожие на «прилет» беспилотника.

В Сергиевом Посаде Московской области 9 августа произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. По версии россиян, минимум один человек погиб, около 80 пострадали, восемь — «пропали без вести».

Страна-агрессор пыталась утверждать, что взрыв «произошел на складе с пиротехнической продукцией», а его причиной стали не беспилотники, а «человеческий фактор».

Позже в Сети появились видео со снарядами возле места взрыва. Это может свидетельствовать о том, что «склад пиротехники» на самом деле был арсеналом оружия.

Российское Агентство сообщило со ссылкой на российский сайт госзакупок, что Загорский оптико-механический завод участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения Посланник.