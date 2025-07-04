В России заявили об атаке дронами на Подмосковье и пожаре на электроподстанции в Сергиевом Посаде

На электроподстанции в Сергиевом Посаде Московской области РФ возник пожар после атаки БпЛА 4 июля 2025 года (Фото: Оксана Ероханова / Telegram)

В ночь на пятницу, 4 июля, дроны атаковали Подмосковье в России . В Сергиевом Посаде Московской области прогремели взрывы, повреждена подстанция, заявила глава российского городского округа Оксана Ероханова.

Она утверждает, что в результате атаки БпЛА на территории электроподстанции начался пожар. Без света остались шесть микрорайонов.

Местные власти перекрыли дорогу в районе подстанции. Также Ероханова заявила о двух пострадавших мужчинах.

Фото: Оксана Ероханова / Telegram

Минобороны страны-агрессора России отчиталось об «уничтожении» 48 беспилотников за ночь, однако не упомянуло Московскую область.

Последний раз об атаке дронами на Московскую область сообщалось 10 июня. Тогда Росавиация вводила ограничения во всех аэропортах московского авиаузла (Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский).