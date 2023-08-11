«4 тонны пороха». Россияне изменили версию причин мощного взрыва в Сергиевом Посаде 11 августа, 20:39 Разрушения на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в результате взрыва (Фото:REUTERS)

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде Московской области страны-агрессора РФ мог быть вызван тем, что сдетонировали четыре тонны пороха, который должны были утилизировать, утверждают российские пропагандистские СМИ.

В суде стало известно, что этот порох был передан на склад с одного из оборонных заводов «для утилизации».

По версии российского «следствия», основной причиной взрыва является «нарушение техники безопасности». Подозреваемый директор Пиро-Росс Сергей Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли повлечь взрыв.

Видео дня

В Сергиевом Посаде Московской области 9 августа произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. По версии россиян, по меньшей мере один человек погиб, около 80 пострадали, восемь — «пропали без вести».

Страна-агрессор пыталась утверждать, что взрыв «произошел на складе с пиротехнической продукцией», а его причиной стали не беспилотники, а «человеческий фактор».

Позже в Сети появились видео со снарядами возле места взрыва. Это может свидетельствовать о том, что «склад пиротехники» на самом деле был арсеналом оружия.

Российское Агентство сообщило со ссылкой на российский сайт госзакупок, что Загорский оптико-механический завод участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения Посланник.

Позже появились спутниковые снимки местности, где произошел взрыв, которые опровергают версию россиян о «взрыве пиротехники».