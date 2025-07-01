Анонсировал «мощный удар по лукашизму». Белорусский оппозиционер Тихановский собирает команду

Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский объявил о формировании команды, которая будет работать с белорусами как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Тихановский призвал желающих присоединяться к инициативе и предлагать помощь. По его словам, «не важно, в каком городе или стране вы живете», поскольку, как он отметил, «работы хватит на всех».

Он отметил, что планирует «вдохновлять и мотивировать белорусов за рубежом и в самой Беларуси» и заявил о планах нанести «мощный удар по „лукашизму“ и его пропаганде» в течение ближайших трех недель. Оппозиционер заверил, что результаты «будут заметны».

«Только для первого удара нужны ресурсы — более 200 тысяч евро. И это не большие средства для достижения таких масштабных целей. И только мне было нанесено школы на 3 млн, и был выставлен иск на 10 млн. А какой ущерб был нанесен вам? Если хотите конкретных результатов — нужны конкретные и решительные действия. […] Люди ждут от меня быстрых и результативных действий. И я их сделаю. Но без вашей помощи это невозможно», — сказал Тихановский.

Он планирует провести встречи с белорусами в городах стран Европейского Союза, США и Канады. Как отметил оппозиционер, диаспоры уже присылают многочисленные предложения по организации таких мероприятий.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что ее муж планирует серию встреч, чтобы мотивировать людей к активным действиям и «поддержать их в борьбе против действующего режима».

Увольнение Сергея Тихановского

21 июня в Беларуси освободили ряд политзаключенных, среди которых одна из центральных фигур событий 2020 года — блогер Сергей Тихановский.

22 июня на пресс-конференции в Вильнюсе Тихановский поблагодарил президента США Дональда Трампа и заявил, что лидером белорусской оппозиции остается его жена Светлана Тихановская.

Сергей Тихановский планировал баллотироваться в президенты Беларуси, но 29 мая 2020 года его арестовали по обвинению в якобы грубом нарушении общественного порядка и вмешательстве в работу избирательных комиссий. В борьбу за пост президента Беларуси вступила жена блогера Светлана Тихановская. После фальсификации результатов выборов в пользу Александра Лукашенко в Беларуси начались масштабные протесты.