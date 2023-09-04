«Живой и здоровый». Суровикин появился на публике впервые после мятежа Пригожина — его фото опубликовала Собчак

4 сентября, 19:07
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Сергей Суровикин (Фото:The Insider)

Сергей Суровикин (Фото:The Insider)

В понедельник, 4 сентября, бывший командующий ВКС России генерал Сергей Суровикин впервые появился на публике после попытки мятежа главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Соответствующее фото Суровикина опубликовали в Telegram-канале российской пропагандистки Ксении Собчак Кровавая барыня.

«Живой, здоровый, дома, с семьей, в Москве», — отмечает Собчак.

Видео дня

Кровавая барыня/Telegram
Фото: Кровавая барыня/Telegram

Как сообщил в X (Twitter) журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев, программа по сравнению лиц подтверждает, что на фото Суровикин. При этом неизвестно, когда было сделано фото.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

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29 июня издание Financial Times сообщило, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины.

23 августа российское пропагандистское РИА Новости сообщило, что временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космических сил вместо генерала Сергея Суровикина назначили его заместителя Виктора Афзалова.

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Суровикина сделают «крайним» за атаки на Москву, хотя перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину он выступал против военной кампании.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Россия Частная военная компания Вагнера Фото Евгений Пригожин Сергей Суровикин вагнеровцы

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