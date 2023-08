Путин снял Суровикина с должности командующего воздушными силами — росСМИ 22 августа, 19:50 Сергей Суровикин (Фото:The Insider)

Российский диктатор Владимир Путин уволил с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ генерала Сергея Суровикина, сообщил бывший главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов в Telegram во вторник, 22 августа.

Венедиктов ссылается якобы на указ Путина, который пока официально не опубликовали.

Он также утверждает, что Суровикина оставят в распоряжении Министерства обороны России.



Видео дня

В то же время пропагандисты РБК утверждают, что Суровикин уволен с должности в связи с переходом на другую работу и находится в распоряжении Минобороны РФ.



По словам одного из собеседников пропагандистов, в настоящее время Суровикин находится в краткосрочном отпуске.

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин, который исчез после мятежа ЧВК Вагнер, находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины.



Через несколько дней после мятежа Пригожина The New York Times сообщало, что Суровикин знал о его подготовке и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщило, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала в комментарии для издания российского издания Baza сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

Издание Bloomberg тоже подтвердило информацию Financial Times — Суровикина задержали и допросили о причастности к мятежу Пригожина.

По данным Wall Street Journal, после мятежа ЧВК Вагнер в целом в России задержали 13 высокопоставленных военных для допроса.