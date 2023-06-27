Шойгу построил дом с двумя бассейнами, островным камином и бильярдом: СМИ показали фото 27 июня, 18:10 Дом Сергея Шойгу (Фото:Агентство)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу построил себе дворец с двумя бассейнами, островным камином и бильярдом, пишет Агентство со ссылкой на анонимного собеседника, который является знакомым архитектора.

Шойгу построил себе дом в традиционном тувинском стиле на Рублево-Успенском шоссе. В доме есть два бассейна (один из которых около 20 м длиной), массивный островной камин и бильярдная комната. Фотографии дома есть на сайте архитектурного бюро Леонардо Проект, которое его построило.

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Фото: Агентство

Фото: Агентство

Фото: Агентство

То, что это дом Шойгу, подтверждают фотографии фасада дома, на которых видно помещение в тувинском стиле. Перед особняком — каменная дорожка, огибающая вокруг клумбу. Такие же клумба и дом были в одном из особняков из расследования команды Алексея Навального о домах семьи Шойгу.

На фотографиях видно, что интерьер дома выполнен в основном из дерева. В центре гостиной дома стоит массивный островной камин, окруженный диваном. Интерьер дополняют два больших аквариума.

Фото: Агентство

Фото: Агентство

Кроме того, в доме Шойгу построено один большой и один маленький бассейны, есть спальня с телевизором, еще одна меньшая гостиная, а также библиотека. Для развлечений министра обороны РФ оборудована комната с бильярдом.

Фото: Агентство

Фото: Агентство

Собеседник Агентства назвал автора проекта «придворным архитектором Шойгу и его знакомых».

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнародовал фотографии внешнего вида дома, которые были частью проекта ФБК. Тогда фотографии были найдены на веб-сайте строительной компании Хонка.