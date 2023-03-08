В Швейцарии судят банкиров, которые могли помочь перевести миллионы близкому другу Путина 8 марта, 12:24 Путин называл Ролдугина своим близким другом (Фото:Ivan Sekretarev/Pool/File Photo/Reuters)

В Швейцарии начался судебный процесс над четырьмя банкирами, которые могли помочь в переводе миллионов франков близкому другу российского диктатора Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину.

Как сообщает Reuters, по данным прокуратуры, он переводил миллионы через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок в период с 2014 по 2016 годы.

Банкиров обвиняют в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций.

Видео дня

Прокуроры утверждают, что они не сделали достаточно для установления личности бенефициарного владельца средств. Издание напоминает, что Ролдугин находится под санкциями.

Все банкиры — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец — на слушаниях отрицали выдвинутые против них обвинения. Их имена не могут быть названы в связи с ограничениями, наложенными на швейцарскую отчетность.

По данным СМИ, Ролдугин имел два счета в Газпромбанке Швейцарии в 2014 году. На них из России поступали миллионы франков. Оба счета были закрыты в 2016 году.

Сам музыкант заявлял, что он точно не бизнесмен и сам не владеет миллионами, говорится в обвинительном заключении.

В документе прокуроров также говорится, что Кремль использует таких как Ролдугин в качестве подставных лиц, чтобы скрыть настоящих владельцев счетов. Прокуроры также отмечают, что официально Путин имеет доход в 100 тысяч швейцарских франков (чуть больше 100 тысяч евро) в год. При этом огромными активами распоряжается его близкое окружение.

С 2022 года Ролдугин находится под санкциями Евросоюза. Отмечается, что у виолончелиста есть не менее пяти офшорных компаний, и он является частью финансовой схемы Путина.