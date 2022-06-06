Лавров отменил визит в Сербию после решения трех стран закрыть небо для его самолета

6 июня, 12:48
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Лавров не полетит в Сербию (Фото:Ahmed Yosri/Reuters)

Лавров не полетит в Сербию (Фото:Ahmed Yosri/Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров отменил запланированный визит в Сербию после того, как Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для его самолета.

Об этом в эфире итальянского телеканала La7 сообщила представитель ведомства страны-агрессора Мария Захарова, пишет Радио Свобода.

«Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — отметила она.

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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло перед запланированным на 6−7 июня визитом в Белград.

После этого в России пригрозили запуском ракетного комплекса Сармат.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   МИД России Сергей Лавров Сербия Черногория

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