Лавров отменил визит в Сербию после решения трех стран закрыть небо для его самолета 6 июня, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Лавров не полетит в Сербию (Фото:Ahmed Yosri/Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров отменил запланированный визит в Сербию после того, как Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для его самолета.

Об этом в эфире итальянского телеканала La7 сообщила представитель ведомства страны-агрессора Мария Захарова, пишет Радио Свобода.

«Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — отметила она.

Видео дня

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло перед запланированным на 6−7 июня визитом в Белград.

После этого в России пригрозили запуском ракетного комплекса Сармат.





Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.