Лавров отменил визит в Сербию после решения трех стран закрыть небо для его самолета
Лавров не полетит в Сербию (Фото:Ahmed Yosri/Reuters)
Глава МИД России Сергей Лавров отменил запланированный визит в Сербию после того, как Черногория, Северная Македония и Болгария закрыли небо для его самолета.
Об этом в эфире итальянского телеканала La7 сообщила представитель ведомства страны-агрессора Мария Захарова, пишет Радио Свобода.
«Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — отметила она.
Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Это произошло перед запланированным на 6−7 июня визитом в Белград.
После этого в России пригрозили запуском ракетного комплекса Сармат.
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