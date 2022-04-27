Кремль сменил куратора террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» — СМИ 27 апреля, 11:52 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кириенко (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Первый замглавы администрации президента страны-агрессора России Сергей Кириенко стал куратором отношений с террористическими организациями "ЛНР" и «ДНР» вместо Дмитрия Козака, об этом сообщает РБК со ссылкой на пять источников, близких к Кремлю.



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По данным издания, теперь за работу с террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР» отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП).

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По словам одного из источников, сейчас в УВП создается «новый департамент», который как раз будет отвечать за взаимодействие с «ЛНР» и «ДНР». По данным другого источника, департамент сформирован, и назначены ответственные за работу с террористическими организациями.

Один из собеседников заявил, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с террористами и создании якобы «единого внутриполитического пространства», как максимум — о рассмотрении сценария возможного вхождения так называемых «ЛНР» и «ДНР» в состав России.

Еще один собеседник заявил, что расклад по кураторству поменялся, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации Минских соглашений, «которые закончились известно чем».

На прошлой неделе стало известно, что Кириенко посетил Донецк, где встретился с главарями террористических организаций.

По словам источников издания, поездка кремлевских чиновников на Донбасс была «презентационной, ознакомительной».

В конце марта главарь террористической организации «ЛНР» заявлял, что в ближайшее время состоится «референдум» об их вхождении в состав России.

21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал независимость «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации единогласно ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с псевдореспубликами. Россия признала «ЛДНР» в пределах Донецкой и Луганской областей Украины, хотя на момент признания российские войска контролировали области лишь частично. В связи с этим марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии.

22 февраля Совет Федерации разрешил Путину вводить войска в иностранные страны. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил «специальную военную операцию» в Украине, и российские войска, которые стягивались на украинские границы в течение четырех месяцев, пошли на полномасштабное вторжение на территорию Украины по всему периметру российско-украинской, а также белорусско-украинской границ.

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