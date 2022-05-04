«Новый символ наших партизан». Военный эксперт об американских дронах-камикадзе и их роли в войне против РФ — интервью 4 мая, 18:40 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Американский дрон-камикадзе Switchblade (Фото:U.S. Marine Corps)

Дроны-камикадзе, которые Украина получает из США, могут стать новым символом украинского движения сопротивления на временно оккупированных территориях и сохранить жизнь гражданских, рассказал Радио НВ военный эксперт Сергей Грабский.

— Обстрелы накануне, прилетело по многим областям Украины. Это значит, что враг до 9 мая хочет получить какую-то победу? Выглядит ли это, скорее, как устрашение? Как бы вы описали хотя бы направления этих ударов, точнее, места?

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— Я бы сказал, что это просто очередная волна атак, которая была уже задекларирована, с целью нанести удар по нашей критической инфраструктуре, в частности по железнодорожной. Ведь ударам подверглись объекты, определенным образом связанные с железной дорогой, такие, как электрические подстанции, которые снабжали электротоком не только железную дорогу, но и другие участки. А характер по ударам был таков, что большинство объектов находится недалеко от железной дороги. Поэтому это просто очередная волна атак, мы должны к этому спокойно относиться, ведь это война.

— Здесь многие, в том числе из наших коллег уже своими ушами, что называется, слышали эти взрывы. Хотя я сейчас в тылу, но я понимаю, что безопасной точки на карте Украины, наверное, нет.

— Совершенно верно, на сегодняшний день такой точки не существует. Если раньше мы говорили, что на Закарпатье более или менее спокойно, то вчера вечером был нанесен удар по станции Воловец, была разрушена подстанция. Так что вы совершенно правы, спокойной точки не существует, поэтому я еще раз советую всем, кто услышит сирену, задействовать определенные методы для того, чтобы спрятаться, обезопасить свою жизнь.

— Давайте проанализируем ситуацию на фронтах: восточное направление — там сейчас больше всего горячее. О каких свежих данных можно говорить, как нам воспринимать происходящее там?

— С точки зрения информации, там новостей немного, но именно это отсутствие новостей и говорит о том, что уровень напряжения на том направлении сохраняется чрезвычайно высокий. Враг пытается продвигаться в направлении Изюм — Барвенково, пытается пробиться дальше на направлении Изюм — Славянск. Продолжаются жестокие бои в районе Рубежного, враг пытается овладеть Рубежным, подтянув резервы под Попасную, подбросив войска из Мариуполя, противник пытается продвинуться в том направлении. Продолжаются отчаянные попытки атаковать наши позиции и варварские обстрелы в районе Марьинки и Авдеевки, удару подвергся даже коксохим, по умолчанию не военный объект. Враг довольно безуспешно пытается уничтожить нашу оборону на отрезке от Великой Новоселки до днепровских берегов. Что касается правого берега, там ситуация также очень напряженная, потому что противник как минимум хочет выйти на административные границы Херсонской области, а наши ребята пытаются оттеснить его и уничтожить на правом берегу. Но, понимая, насколько важна для противника та сторона реки Днепр, мы понимаем, насколько тяжелые и напряженные там бои.

— Потенциальный риск для таких городов, как, например, Кривой Рог и Запорожье, оккупанты не оставляют, я так понимаю, идей продвигаться севернее в этом направлении?

— Да, абсолютно, есть такие попытки, ведь надо понимать, что целью оккупантов есть и крупные индустриальные города Украины, Запорожье и Кривой Рог — превалирующая цель для оккупантов. Поэтому они отчаянно пытаются продвинуться в ту сторону, к большому сожалению для них, им это не удается, и наши ребята отбивают атаки, не меняя своих позиций. Но я еще раз подчеркну, уровень боев очень напряженный.

— Насколько вероятно и даст ли оно им что-нибудь, если Россия объявит, например, 9 мая, мобилизацию. У них это сложится? Что это может изменить на этой войне?

— Объявить мобилизацию и провести мобилизацию — это очень большая разница. И даже оглашение ее 9 мая существенно не изменит ситуации в течение следующих как минимум двух-трех месяцев, конечно, если противник не будет просто бездумно и безответственно бросать в бой неподготовленные человеческие ресурсы, фактически обрекая их на уничтожение с нашей стороны. Поэтому к этому нужно относиться спокойно, для нас война будет продолжаться, пока мы не освободим все наши территории и не увидим рассвет солнца на Херсонесе как минимум.

— Взрывы, пожары, неосторожное обращение с окурками на российской территории. Как мы можем обрисовать эту ситуацию?

— Трудно сказать, насколько там окурок сработал и привел к такому пожару. А если подняться немного выше и посмотреть, что фактически сейчас пылает вся Россия, ведь и в Курганской области, и дальше на восток, в Сибири пылают леса. То есть это уже становится системой, и эта система свидетельствует, в частности, о серьезных проблемах с инфраструктурой России, и таких катастроф будет становиться все больше и больше. Это одно из доказательств того, что санкции действуют, и российская экономика находится в состоянии не коллапса, но схлопывания на сегодняшний день.

— Иностранные обозреватели называют действия российской армии сейчас даже убогими или анемическими. Действительно ли мы можем говорить, что только в своей подавляющей численности они могут продолжать и удерживать позиции, пробовать наступать?

— Именно так и происходит, и большинство военных обозревателей сходятся во мнении, что Россия не преодолела свою проблему с логистикой, с медицинским обеспечением, она так и остается на таком достаточно консервативном уровне ведения боевых действий, не меняя своей тактики еще с 1970-х годов прошлого века. Они пытаются добиться своих результатов массой, и эта масса означает массированные наступления войск, массированные удары артиллерии, попытки массированно использовать авиацию. Но тут же благодаря поддержке наших союзников мы подняли потолок полетов российской авиации до шести-семи километров, делая их удары неточными и неприцельными. Поэтому абсолютно согласен с мнением и утверждением большинства военных экспертов и наших западных коллег.

— Остров Змеиный, обещание Бориса Джонсона, снабжение противокорабельными ракетами для Украины, опасность на море вообще, как мы можем описать ситуацию там?

— На море сейчас сохраняется ситуация, при которой противник, имея исключительное преимущество в плавсредствах, контролирует западную акваторию Черного моря, не позволяя нам использовать ее для возобновления торговли Украины. Поэтому для нас наличие таких ракет критически важное, ведь под прикрытием этих ракет, под «зонтиком» этих ракет можно осуществлять конвойные операции по проведению наших кораблей к рынкам сбыта нашей продукции. Мы знаем, какое количество зерна застряло в наших портах, и знаем о другом количестве товаров, которое требует вывоза для выполнения наших контрактов. Поэтому для нас критически важным сейчас является совершать, где это возможно, энергичные атаки против объектов противника, и с появлением таких противокорабельных ракет мы сможем массированно и концентрированно наносить удары уже по противнику.

— Я увидел новость, что Израиль наконец согласился поставлять Украине, в частности военное оборудование и оружие. Что это может быть, чем таким специфическим обладает Израиль, что могло бы помочь нам? Важна ли здесь даже не спецификация, а просто количественный фактор?

— В нашем случае любое оборудование, любое снаряжение оказывается помощным. Но здесь я хочу обратить внимание, что, кроме того что Израиль согласился предоставлять нам такое снаряжение, он еще снял свой запрет на продажу оружия израильского производства третьими странами. Это позволяет нам усилиться через страны Балтии ракетами, которые Израиль поставлял именно этим странам. Плюс мы говорим о возможном использовании или получении Украиной дополнительной волны дронов-камикадзе, которые очень хорошо зарекомендовали себя в армянско-азербайджанской войне и позволили, в частности, добиться победы азербайджанской армии.

— Война с использованием дронов, уже к нам точно приехали и Switchblade, которые были заявлены, и теперь они уже у нас точно есть; насколько распространены они на линии фронта и можно ли говорить о каких-то специфических успехах в использовании именно этого оружия?

— Пока, поскольку наше командование не озвучивает такую информацию, касающуюся исключительно использования такого оружия, я бы с осторожностью говорил об их использовании. Зато для нас это чрезвычайно важно, ведь мы действуем не линейно, в отличие от противника, для нас важно нанести точечный удар, не повреждая нашу собственную инфраструктуру и не подвергая опасности наших сограждан. Поэтому именно такие дроны и такое оружие позволяет нам выполнять задачи и значительно повышает эффективность сил специальных операций, действующих из-за линии фронта. Можно сказать, что этот дрон может стать символом борьбы нашего национального сопротивления, наших партизан в глубине временно оккупированной территории противника. И безусловно, это такого рода еще психологическое оружие, ведь даже само упоминание о том, что такой дрон может быть использован, сеет панику и неуверенность в рядах оккупантов.

— Насколько быстро украинская армия готовит резервы, насколько быстро разворачиваются новые подразделения?

— Именно так, и здесь опять-таки, понимая, что командование нас ограничивает в этой информации, единственное, что можно сказать, что резервы и новые части создаются в соответствии с графиком, и они уже снабжаются, в частности, новейшим оружием, поступающим от наших западных союзников. Я глубоко убежден, что вскоре мы уже увидим эффективное использование наших и подготовленных резервов, и нового оружия, которое поступило на наше обеспечение.

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