Роспропаганда заявила, что ВСУ ликвидировали российского генерала Сергея Горячева 13 июня, 08:49 Российские пропагандисты говорят о ликвидации генерал-майора Сергея Горячева (Фото:Минобороны РФ)

Российские военные пропагандисты в ночь на вторник, 13 июня, заявили о якобы ликвидации начальника штаба 35-й общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева. Подтверждений этих данных из официальных источников нет.



Так называемые «военкоры» жалуются на «тяжелые бои почти по всей линии боевого соприкосновения группировки Восток», особенно на Времовском выступе — стыке Донецкой и Запорожской областей.

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«В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев», — говорится в Telegram-канале пропагандиста Юрия Котенка.

По словам украинского военного корреспондента Андрея Цаплиненко, если эта информация соответствует действительности, то Горячев — «одним из самых высоких военачальников, которые были уничтожены украинскими войсками с начала российского вторжения». Сами пропагандисты называют его «одним из самых ярких и эффективных военачальников высочайшего профессионализма».

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что данные о ликвидации «официально признаны российскими источниками».

«Управление противника в результате удара серьезно дезорганизовано. Впервые также российские пропагандисты признали тяжёлое положение ряда своих частей в результате украинского наступления», — добавил он.

Сергей Горячев в разное время возглавлял контингент российских оккупантов в Приднестровье, командовал мотострелковой бригадой Западного военного округа РФ, 201-й военной базой в Таджикистане.

В начале российского полномасштабного вторжения в Украину оккупационный военачальник был командиром 5-й танковой бригады. Затем Горячев получил звание генерал-майора, его назначили начальником штаба 35-й армии Восточного военного округа Сухопутных войск ВС РФ.

В феврале разведка Японии сообщила, что, по ее данным, в войне против Украины РФ потеряла уже более 20-ти своих генералов.

