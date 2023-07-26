Новым главарем «вагнеровцев» в Беларуси является уроженец Украины, воевавший в Чечне и Сирии — СМИ 26 июля, 16:48 Сергей Чубко (Пионер) (Фото:myrotvorets.center)

Журналисты выяснили, что нынешним главарем ЧВК Вагнер в Беларуси является Сергей Чубко, который родился в Украине, и воевал в Чечне и Сирии.

Об этом сообщил мониторинговый проект All Eyes on Wagner и белорусское издание Наша Нива.

19 июля бывший главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил перед боевиками в лагере под Осиповичами. Тогда он говорил о будущем ЧВК Вагнера и передал флаг группы Вагнера мужчине по имени Сергей, который имеет прозвище Пионер.

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Мониторинговый проект утверждает, что Пионер — это 47-летний Чубко Сергей Владимирович, который родился в Черновцах и эмигрировал в Россию вместе с родителями в начале 90-х. Также сообщается, что до прихода в ЧВК Вагнер он служил в ВДВ России с 1994 по 2002 год.

В то же время издание Наша Нива отмечает, что с 1994 года Чубко воевал в Чечне. По данным журналистов, в 2002 году Чубко разорвал контракт и присоединился к частному охранному предприятию. В 2003 году его неожиданно назначили на должность главы комитета городской администрации в Новороссийске, хотя у него не было высшего образования. А в 2005 году он перешел на должность заместителя главы администрации сельского округа.

По данным белорусского издания, в 2010 году Чубко работал охранником в нескольких компаниях и был сотрудником частной охранной фирмы. В 2011 году его пытались лишить российского гражданства из-за подозрения, что он тайно имеет украинское гражданство.

В декабре 2014 года он стал соучредителем организации Казаки в городе Новороссийск. Российские Казаки добровольно пошли воевать на стороне России после провозглашения так называемых ДНР и ЛНР. Однако неизвестно, воевал ли с ними Чубко.

По информации мониторингового проекта, в январе 2017 года он присоединился к ЧВК Вагнера. После этого он отправился в Сирию, где также сумел построить карьеру, поскольку после года службы его назначили руководить военной операцией Вагнера в Восточной Гуте.

В 2019 году Чубко перевели в Ливию, где открылся очередной штаб Вагнера, и он стал руководителем ЧВК в этом регионе.

В 2020 году он возвращается в Россию, потому что наемники Вагнера попали под удар американской авиации, где работает в логистических и охранных компаниях, а затем возвращается вновь возвращается в Сирию до 4 июня 2021 года, где действовал с особой жестокостью.

По данным организации ACLED, во время действий с участием боевиков Вагнера было убито 686 гражданских людей. Также «вагнеровцы», по данным ООН, преследовали местное население, журналистов и представителей гуманитарных организаций. Кроме того, нередко практиковались пытки и террор.

19 июля Пригожин выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь после неудачной попытки мятежа в РФ Он заявил, что боевики (известные многочисленными военными преступлениями) «достойно воевали» и «сделали для России очень много».