«Местные не хотят воевать». Оккупанты провалили «мобилизацию» в Приднестровье — Братчук

27 мая, 12:03
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Кремлевский ставленник Вадим Красносельский отправил так называемое «правительство» Приднестровья в отставку (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Кремлевский ставленник Вадим Красносельский отправил так называемое «правительство» Приднестровья в отставку (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

Оккупационная администрация подконтрольного РФ Приднестровского региона Молдовы провалила «мобилизацию» местных жителей для усиления находящейся там российской группировки.

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Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, из-за срыва планов Кремля его ставленнику в Приднестровье Вадиму Красносельскому пришлось отправить так называемое «правительство» региона в отставку.

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«Это связано в первую очередь с тем, что так называемая мобилизация, на которой настаивали российские оккупационные войска, в Приднестровье не состоялась. Не состоялась, потому что местные жители не хотят воевать против Украины. Поэтому гауляйтер Московии Красносельский пытается удовлетворить своих кураторов», — сообщил Братчук в своем Telegram-канале.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Молдова Приднестровье Война России против Украины

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