В России украинца посадили на 22 года за взрыв на железной дороге в Брянской области 26 июля, 18:47 Сергей Белавин (Фото:Следственный комитет РФ)

В России сантехника из Славянска Сергея Белавина приговорили к 22 годам колонии по делу о взрыве на железной дороге в Брянской области РФ, который произошел 9 июля 2022 года на перегоне Робчик — Песчанка.

Об этом сообщили следственный комитет Российской Федерации и российские пропагандисты.

Следствие утверждает, что Сергей Белавин — гражданин России и Украины, который в 2019 году «был завербован представителями Главного управления разведки Украины и за денежное вознаграждение вошел в состав организованной группы под их руководством».

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По утверждению Следкома РФ, с 2019 по 2021 год Белавин в Украине «прошел обучение террористической деятельности, организованное спецслужбами Украины, где получил навыки обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, управляемыми по радиоканалу, знания о тактике ведения разведки, конспирации, сборе и передаче информации».

СК РФ считает, что после начала войны руководители украинских спецслужб разработали план «теракта» на территории России — и Белавин «был тщательно проинструктирован, снабжен денежными средствами и специальными средствами связи».

Российские следователи убедили суд, что в июне 2022 года Белавин прибыл в Россию, отыскал тайник со взрывчатыми веществами, оставленными для него другими членами группы, «изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением», установил его на железнодорожный путь вблизи села Робчик и подорвал 9 июля, когда там шел грузовой поезд из Беларуси.

В результате был поврежден состав и железнодорожное полотно, движение поездов остановилось на длительный период, отметили в СКР.

По утверждению следователей, Белавин попытался скрыться, но был задержан силовиками.

Российский суд признал Белавина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения террористической деятельности), пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт в составе организованной группы), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).

Белавину в России назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Business FM писал, что Белавину 40 лет, он проживал в городе Славянск Донецкой области Украины, где работал мастером-сантехником. У него есть двое детей.

Источники Коммерсанта в силовых ведомствах РФ говорили, что Белавин признал вину.

Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд РФ.