Что показало громкое увольнение командующего Тихоокеанского флота РФ и почему Путин боится открыть границу с оккупированными территориями — ISW 21 апреля, 08:55 Сергей Авакянц командовал Тихоокеанским флотом РФ (Фото:mil.ru)

Отстранение российского адмирала Сергея Авакянца от командования Тихоокеанским флотом РФ может быть связано с неудачами и поражениями подразделений морской пехоты этого флота в войне РФ против Украины.

Об этом идет речь в новой сводке по итогам 20 апреля 2023 года.

Эксперты ISW анализируют отстранение командующего Тихоокеанского флота Сергея Авакянца после начавшейся 14 апреля внезапной «проверки боеготовности». Теперь фактически уволенного адмирала Авакянца назначат главой штаба, занимающегося центрами «военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания», что ISW называет «явным понижением в должности одного из самых высокопоставленных командиров российского флота». О таком решении 19 апреля объявил Юрий Трутнев, российский вице-премьер-министр и «полномочный представитель президента РФ» в Дальневосточном федеральном округе. Этот факт в Институте изучения войны тоже считают необычным: неясно, почему об изменениях первым сообщил кремлевский чиновник, а не Минобороны РФ. Лишь 20 апреля Тихоокеанский флот России сообщил, что Авакянц меняет должность якобы «в связи с достижением им предельного возраста пребывания на военной службе Минобороны РФ» ( 65 лет). Однако российское государственное агентство ТАСС сообщило, что по данным его источников, понижение Авакянца не было связано с его возрастом. Многие российские высшие офицеры — в частности Валерий Герасимов, нынешний командующий оккупационной армией в Украине и начальник Генштаба ВС РФ, а также Олег Салюков, главнокомандующий Сухопутными войсками — служат в вооруженных силах России после 65 лет.

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В ISW подчеркивают, что перевод Авакянца в военную бюрократию вместо участия в оперативном командовании является четким понижением его роли, хотя российские чиновники представили это изменение как новое «назначение». Аналитики считают, что отстранение Авакянца от командования может быть связано с неудачами морской пехоты Тихоокеанского флота (например, 155-й и 40-й бригад) в районе Угледара с начала 2023 года. Еще одной причиной могут быть определенные недостатки в проведении широкомасштабных русских " учений" в Тихом океане. Бывший российский офицер, ярый националист и военный преступник Игорь Гиркин связал увольнение Авакянца с учениями Тихоокеанского флота и саркастически спросил, может ли кто-нибудь провести «внезапную проверку» в Минобороны, вероятно намекая на необходимость увольнения министра обороны РФ Сергея Шойгу. Другой «военкор» приветствовал увольнение Авакянца, заявив, что России нужно назначать более молодых командиров, и приведя в пример руководителя украинской разведки Кирилла Буданова.

20 апреля российская Госдума приняла закон, предоставляющий боевикам ДНР и ЛНР статус «ветеранов» — как и личному составу, который «служил» в неуточненных «организациях, способствующих выполнению задач вооруженных сил России» в Украине. В ISW считают, что таким образом Кремль открывает возможность тому, чтобы давать статус «ветерана» избранному персоналу ЧВК, в то же время не признавая законности таких компаний — в частности, как ЧВК Вагнера. Пригожин долгое время акцентировал внимание на непризнании своей ЧВК, сетуя, что его боевиков «стремятся навсегда вычеркнуть из истории России». Однако подобный закон был бы «необычным способом для Кремля юридически признать вагнеровцев», считают эксперты Института.

Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с чиновниками 19 апреля поручил вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину решить ряд проблем и задержек на КПП Гуково на украинско-российской границе (между Ростовской областью РФ и оккупированной частью Луганской области Украины). Распоряжения Путина свидетельствуют о том, что Россия намерена сохранить пункты пропуска на границе с незаконно аннексированными и оккупированными восточными регионами Украины из соображений безопасности. Как ранее сообщал ISW, российские «военкоры» жаловались на то, что блокпосты в районе международной таможни значительно замедляют поставки российских боеприпасов на передовую в Донецкую область. Аналитики ISW подчеркивают, что неспособность Кремля проводить «содержательные меры интеграции» относительно захваченных территорий Украины, «вероятно, подрывает способность России обеспечивать войска на линии фронта». Ранее Россия ужесточила меры безопасности и проверки вокруг Керченского моста. Эти пункты пропуска на границе Украины и РФ Кремль, вероятно, продолжить использовать из аналогичных соображений безопасности. Москва также может использовать эти блокпосты, чтобы предотвратить массовый выезд c оккупированной территории Украины мужчин, которые спасаются от принудительной мобилизации, чтобы остановить бегство мобилизованных россиян обратно в Россию и поддержать российские фильтрационные меры. «Наличие этих контрольно-пропускных пунктов дополнительно подчеркивает, что российские чиновники не считают жителей оккупированной Украины гражданами России и руководят [захваченными территориями] как оккупационные власти, которыми они и являются — несмотря на постоянные заявления о том, что незаконно аннексированные территории являются частью России», — констатируют эксперты Института.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Известный российский « военкор"-пропагандист Александр Сладков раскритиковал использование российских десантников ( ВДВ), морской пехоты и сил спецназа как фронтовой пехоты в войне РФ против Украины. В частности, он отметил, что эти подразделения были не готовы к участию в общевойсковых операциях, что они должны выполнять свои цели, а не служить пехотными и штурмовыми группами российской армии в Украине. Подобная критика свидетельствует о том, что репутация этих подразделений как элитной боевой силы РФ в Украине сомнительна, констатируют аналитики ISW.

военкор"-пропагандист Александр Сладков раскритиковал использование российских десантников ВДВ), морской пехоты и сил спецназа как фронтовой пехоты в войне РФ против Украины. В частности, он отметил, что эти подразделения были не готовы к участию в общевойсковых операциях, что они должны выполнять свои цели, а не служить пехотными и штурмовыми группами российской армии в Украине. Подобная критика свидетельствует о том, что репутация этих подразделений как элитной боевой силы РФ в Украине сомнительна, констатируют аналитики ISW. Российские войска продолжают ограниченные атаки в районе Кременной.



Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают разведывательные действия северо-западнее Сватового.



Войска РФ продолжают наземные атаки в районе Бахмута, на участке фронта Авдеевка-Донецк и на западе Донецкой области.

Российские войска продолжают оборонительные приготовления на юге Украины, опасаясь возможного контрнаступления ВСУ.

Есть признаки того, что Кремль лишает приоритета официальные военные структуры, контролируемые Министерством обороны, позволяя частным военным компаниям (Ч ВК) поглощать их солдат.

ВК) поглощать их солдат. Российская оккупационная «в ласть» продолжает использовать украинскую молодежь в стремлении консолидировать общественный контроль над оккупированными территориями.

Карты боевых действий: ситуация в Бахмуте, бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW