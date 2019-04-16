Сердце в пепле. Пожар в соборе Парижской Богоматери на обложках главных французских изданий
Вечером понедельника, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери во французской столице вспыхнул пожар.
В результате массивного огня произошло обрушение шпиля и крыши собора, однако конструкция Нотр-Дама была спасена от полного разрушения. Реликвии, которые находились в соборе, не пострадали - среди них фрагмент Тернового венца Христа и туника короля Людовика IX Святого.
К 5 часам утра по киевскому времени стало известно, что пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и дал обещание восстановить собор Нотр-Дам.
По всему миру различные организации, компании и меценаты заявили, что пожертвуют средства на реставрацию исторического здания. Так, исполнительный директор компании Kering и один из богатейших людей Франции Франсуа Анри Пино пообещал перечислить на эти цели не менее 100 миллионов евро.
Французская пресса оперативно и остро отреагировала на трагическое происшествие - на первых полосах почти всех газет была размещена фотография обрушения шпиля собора, а журналисты называли случившееся катастрофой, драмой и трагедией для Парижа.
La Croix
"Сердце в пепле"
Libération
"Нотр-Драма" (Наша Драма)
Le Figaro
"Катастрофа"
Le Parisien
"Богоматерь слез" (Наша дама слез)
Les Echos
Трагедия Парижа
20 Minutes
"Богоматерь опустошена"