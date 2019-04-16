Сердце в пепле. Пожар в соборе Парижской Богоматери на обложках главных французских изданий Вчера, 10:26 1122 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Julie Carriat TPX IMAGES OF THE DAY REUTERS / Julie Carriat TPX IMAGES OF THE DAY

Вечером понедельника, 15 апреля, в соборе Парижской Богоматери во французской столице вспыхнул пожар.

В результате массивного огня произошло обрушение шпиля и крыши собора, однако конструкция Нотр-Дама была спасена от полного разрушения. Реликвии, которые находились в соборе, не пострадали - среди них фрагмент Тернового венца Христа и туника короля Людовика IX Святого.

К 5 часам утра по киевскому времени стало известно, что пожар в соборе Парижской Богоматери удалось потушить.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации и дал обещание восстановить собор Нотр-Дам.

По всему миру различные организации, компании и меценаты заявили, что пожертвуют средства на реставрацию исторического здания. Так, исполнительный директор компании Kering и один из богатейших людей Франции Франсуа Анри Пино пообещал перечислить на эти цели не менее 100 миллионов евро.

Французская пресса оперативно и остро отреагировала на трагическое происшествие - на первых полосах почти всех газет была размещена фотография обрушения шпиля собора, а журналисты называли случившееся катастрофой, драмой и трагедией для Парижа.





La Croix

"Сердце в пепле"



Фото: La Croix via Twitter





Libération

"Нотр-Драма" (Наша Драма)



Фото: Libération via Twitter





Le Figaro

"Катастрофа"

Фото: Alexis Brézet via Twitter





Le Parisien

"Богоматерь слез" (Наша дама слез)

Фото: Jean-Baptiste Isaac via Twitter





Les Echos

Трагедия Парижа

Фото: Neil Henderson via Twitter





20 Minutes

"Богоматерь опустошена"