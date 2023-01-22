Чрезвычайное положение в Сербии. Из-за сильных дождей страну охватили наводнения, есть жертвы

22 января, 09:41
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Сербию из-за сильных дождей охватили наводнения: есть жертвы (Фото:AP Photo/Bojan Slavkovic)

Сербию из-за сильных дождей охватили наводнения: есть жертвы (Фото:AP Photo/Bojan Slavkovic)

Уже несколько дней на юго-западе и юге Сербии возникли наводнения из-за сильных дождей. В семи муниципалитетах страны введен режим чрезвычайного положения. Пока известно об одной жертве стихии, судьба еще одного пропавшего мужчины остается неизвестной.

Об этом сообщает AP.

Как отмечается, тело мужчины было извлечено из реки на юго-западе разлившейся Сербии. Также известно, что спасатели ищут еще одного мужчину, который исчез во время наводнения.

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Тело было найдено в Нови-Пазаре, куда в четверг река Рашка снесла двух мужчин. Власти сообщили, что уровень рек в пятницу снизился.

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Наводнения были спровоцированы сильными дождями и погодой.

«Это было сильнее нас, мы не смогли защитить некоторые части», — сказал высокопоставленный чиновник Неманья Попович.

На этой неделе в Сербии, Боснии, Черногории, Албании и Косово наводнения были спровоцированы сильными дождями и не сезонной теплой погодой. В пятницу температура упала во многих областях, поэтому дождь сменился снегом.

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Проливные дожди были непривычны для зимних месяцев. Они повлекли за собой разлив многих небольших рек в регионе и затопление прилегающих территорий. Многие были вынуждены эвакуироваться из своих домов.

Сильные дожди также вызвали оползни, которые перекрыли дороги и железнодорожную линию, соединяющую Сербию с соседней Черногорией. Руководство железной дороги сообщило, что часть маршрута пассажиров будут пересаживать автобусами.

https://www.youtube.com/embed/hx0pQeFUI-I
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Сербия Дождь Чрезвычайный режим Пострадавшие

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