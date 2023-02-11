По крымскому сценарию. Сербия совместно с наемниками Вагнера готовится к аннексии территорий Косово — президент 11 февраля, 18:51 ЧВК Вагнер (Фото:REUTERS/Игорь Russak)

Сербия сотрудничает с наемниками ПВК Вагнер, чтобы контрабандой переправлять оружие и военную форму в Косово. Эта секретная операция призвана закладывать основу будущей аннексии территории страны Сербией.

Об этом заявила президент Косово Вьоса Османи в интервью The Telegraph.

«Они привозят оружие и форму, но формально не являются частью сербской армии. Сербия хочет достичь своих целей, не называя это военной операцией», — рассказала Османи.

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По ее словам, такая подготовка Сербии похожа на аннексию Россией Крыма в 2014 году, когда российские солдаты в униформе без каких-либо знаков различия подготовили путь для отделения полуострова от Украины.

Целью сербов является «подготовка ситуации для возможной аннексии — не из-за традиционной военной операции, а из-за гибридного вида атаки», утверждает президент Косово.

По информации, тайная операция с контрабандой оружия для потенциальной аннексии осуществлялась не менее шести месяцев. По словам Османи, намерение «точно» такое же, как то, которое использовал Владимир Путин в Крыму девять лет назад.

Есть четкие доказательства того, что сербские военизированные группы планировали и организовывали это вместе с Вагнером. Сколько их было на границе или внутри ( на территории Косово), это еще расследуемый вопрос", — добавила политик.

Османи отметила, что вагнеровцы и сербы строят окопы и баррикады по-военному, так, как бы они могли использовать их для потенциальной борьбы.

Сербия отрицает, что наемники из группы Вагнера принимали любое участие в противостоянии с Косово.

Истоки конфликта между Сербией и Косово.

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.

С тех пор в регионе базируется контингент миротворцев НАТО, который в настоящее время насчитывает около 4 тыс. военных, а Европейский Союз является посредником в нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Обе столицы стремятся обрести членство в ЕС. Но иногда в 1,8-миллионном Косово, где 92% населения составляют албанцы, а 6% - сербы, вспыхивают конфликты.

Последний такой произошел в конце июля 2022 года, накануне вступления в силу нормы, требовавшей от 50 тыс. косовских сербов переоформить на свои национальные сербские или «нейтральные» документы и автомобильные номера. Тогда сербы заблокировали целый ряд ключевых дорог и пограничных переходов между Косово и Сербией. В конце концов, введение новейших правил было отсрочено; начался длительный поиск компромисса.

Ситуация на севере Косово накалилась 10 декабря после задержания правоохранительными органами Приштины полицейского-серба. В ответ сербы, живущие на севере частично признанной республики, вышли на протесты и построили баррикады на дорогах. Приштина отправила на север подразделения спецотряда косовской полиции.

26 декабря Сербия привела свои вооруженные силы в состояние наивысшей боевой готовности. В Косово убеждены, что на Сербию для нагнетания ситуации в регионе влияет Россия .

28 декабря Александр Вучич во время переговоров с сербами из Косово и Метохии попросил гражданин демонтировать баррикады.