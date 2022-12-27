Сербия начала стягивать артиллерию ближе к Косово 27 декабря, 00:43 Сербия перемещает ближе к Косово установки NORA B-52 (Фото:Милитарный)

Вечером в понедельник, 26 декабря, сербская армия начала перемещение артиллерии и военных ближе к границам с Косово.

Об этом сообщает Милитарный.

В частности, очевидцы зафиксировали шесть самоходных гаубиц NORA B-52 сербской армии и определенное количество подразделений военной полиции вблизи населенного пункта Рудницы, который находится в двух километрах от села Яринье в Косово.

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Днем ранее, 25 декабря, в СМИ появилась информация о стрельбе в Зубин-Потоке. После этого состоялось несколько совещаний сербских военных.

Ранее этнические сербы заблокировали в Косово дороги, ведущие к границе с Сербией, после чего произошли столкновения и перестрелки с полицией.

Истоки проблемы

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.

С тех пор в регионе базируется контингент миротворцев НАТО, который ныне насчитывает около 4 тыс. военных, а Европейский Союз выступает посредником в процессе нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Обе столицы стремятся получить членство в ЕС. Но время от времени в 1,8-миллионном Косово, где 92% населения составляют албанцы, а 6% - сербы, вспыхивают конфликты.

Последний такой произошел в конце июля 2022 года, накануне вступления в силу нормы, требовавшей от 50 тыс. косовских сербов переоформить на национальные свои сербские или «нейтральные» документы и автомобильные номера. Тогда (как и сейчас) сербы заблокировали ряд ключевых дорог и пограничных переходов между Косово и Сербией. В конце концов, введение новых правил было отсрочено; начался длительный поиск компромисса.