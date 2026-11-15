Сербия официально разорвала контракт с компанией Джареда Кушнера Atlantic Incubation Partners LLC на строительство люксового отеля на месте здания Генерального штаба Югославской армии, разрушенного во время бомбардировок Белграда в 1999 году.

Об этом 14 ноября сообщило издание Vreme со ссылкой на источники в правительстве.

По информации собеседников издания, договор был расторгнут «с отказом от всех возможных взаимных претензий». Это должно означать, что Сербии не грозят арбитраж и штрафы за невыполнение своей части соглашения.

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Компания Кушнера не ответила на запрос Vreme о комментарии.

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Александра Софрониевич в письменном ответе новостному изданию Insajder сообщила, что решение о расторжении соглашения было принято еще в августе, а в начале следующей недели будет завершен процесс формализации.

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Контракт на строительство элитного отеля на участке, где ранее располагалось разрушенное здание Генштаба, был подписан в мае 2024 года тогдашним министром строительства Гораном Васичем.

В мае 2026 года агентство Bloomberg сообщило, что Васич был задержан в Сербии по подозрению в подделке документов с целью реализации строительного проекта компании Джареда Кушнера (зятя президента США Дональда Трампа) в центре Белграда.

По версии следствия, Васич превысил служебные полномочия и подделал подписи в официальном документе, в котором правительству рекомендовалось снять статус охраняемого объекта с здания, на месте которого планировалось строительство гостинично-жилого комплекса.

15 октября вышло расследование The Guardian, в котором говорилось, что экс-президент Сербии Александр Вучич лично требовал от чиновников снять статус охраняемого объекта со здания Генштаба в Белграде, на месте которого компания Кушнера планировала построить гостиничный комплекс.