В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе: погибли восемь учеников и охранник, есть раненые

3 мая, 12:29
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Люди собрались перед школой, где семиклассник устроил стрельбу (Фото:novosti.rs)

Люди собрались перед школой, где семиклассник устроил стрельбу (Фото:novosti.rs)

В столицы Сербии Белграде 14-летний подросток устроил стрельбу в начальной школе Владислав Рыбникар в центре города.

Как сообщает местное издание Novosti, на данный момент известно о восьми погибших учениках и погибшем охраннике. Все они находились в коридоре школы, когда стрелок открыл огонь.

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По предварительным данным, около 15 человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

По данным сербского издания Telegraf, тяжело ранен учитель истории.

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В полиции Сербии подтвердили данные о восьми погибших детях и охраннике. По данным правоохранителей, еще шесть учеников и учитель ранены. Они находятся в больнице.

По данным СМИ, подросток, открывший стрельбу, находился под действием наркотиков. Он сын медработников. На данный момент полиция задержала стрелка. Его мотивы пока не сообщаются.

На место трагедии приехал министр здравоохранения Сербии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Сербия Стрельба в школе Белград

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