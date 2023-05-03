В столице Сербии подросток устроил стрельбу в школе: погибли восемь учеников и охранник, есть раненые 3 мая, 12:29 Люди собрались перед школой, где семиклассник устроил стрельбу (Фото:novosti.rs)

В столицы Сербии Белграде 14-летний подросток устроил стрельбу в начальной школе Владислав Рыбникар в центре города.

Как сообщает местное издание Novosti, на данный момент известно о восьми погибших учениках и погибшем охраннике. Все они находились в коридоре школы, когда стрелок открыл огонь.

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По предварительным данным, около 15 человек получили ранения, часть из них находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

По данным сербского издания Telegraf, тяжело ранен учитель истории.

В полиции Сербии подтвердили данные о восьми погибших детях и охраннике. По данным правоохранителей, еще шесть учеников и учитель ранены. Они находятся в больнице.

По данным СМИ, подросток, открывший стрельбу, находился под действием наркотиков. Он сын медработников. На данный момент полиция задержала стрелка. Его мотивы пока не сообщаются.

На место трагедии приехал министр здравоохранения Сербии.