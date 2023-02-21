Сербия из-за санкций отказалась от российских истребителей и присматривается к французским

21 февраля, 17:27
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Александр Вучич (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Александр Вучич (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна планирует увеличить расходы на модернизацию армии. Там рассматривают закупку французских самолетов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Он отметил, что ранее Сербия полагалась на самолеты российского производства, но из-за санкций их почти невозможно обслуживать.

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«Из России сейчас почти ничего нельзя импортировать или почти ничего, что имеет военную цель», — объяснил Вучич.

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По словам сербского президента, соглашение о приобретении самолетов Rafale у Франции может стоить 3 миллиарда евро, если переговоры с производителем будут успешными.

Еще в апреле прошлого года Вучич заявил, что Сербия, традиционно зависящая от российских военных самолетов и технологий, может приобрести по крайней мере 12 Rafale.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Сербия Истребители Александар Вучич

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