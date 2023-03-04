Сербия опровергла поставки боеприпасов для ВСУ 4 марта, 05:57 Флаг Сербии (Фото:REUTERS/Zorana Jevtic.)

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич опроверг информацию о том, что его страна поставляла боеприпасы для ВСУ.



Об этом сообщает The Guardian.

"Я могу сказать это, потому что мое министерство дает разрешение на экспорт оружия... Сербия не поставляет военное оборудование ни в одну страну, что, по нашему мнению, может быть проблематично в любом случае", - заявил он.

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По данным СМИ, сербский государственный оружейный завод недавно поставил около 3500 снарядов для реактивных систем залпового огня Град, которые используются как украинскими, так и российскими вооруженными силами.

Ракеты калибра 122 мм были доставлены в Украину через Турцию и Словакию.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна-агрессор Россия «обеспокоена» информацией о якобы поставках Сербией тысяч ракет в Украину для борьбы с российским вторжением.

