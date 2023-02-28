Сербия и Косово поддержали план нормализации отношений, предлагаемый ЕС и США

28 февраля, 02:00
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Встреча лидеров Сербии и Косово с участием Жозепа Борреля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Встреча лидеров Сербии и Косово с участием Жозепа Борреля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти поддержали план нормализации отношений.

Об этом сообщает Европейская Правда.

«Имею удовольствие объявить, что президенты Вучич и Курти сегодня согласились, что предложение ЕС — Соглашение на пути к нормализации отношений между Косово и Сербией не требует никаких дальнейших обсуждений», — заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, принимавший участие в переговорах.

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Документ позволяет жителям Косово и Сербии пересекать границы друг друга по собственным паспортам. Также документ регулирует вопросы номерных знаков автомобилей, взаимного признания дипломов, взаимного трудоустройства, положения Сербской православной церкви.

«Стороны выразили готовность перейти к воплощению соглашения в жизнь. Но потребуются дополнительные переговоры для определения конкретных условий воплощения отдельных положений», — сообщил Боррель.

Истоки конфликта между Сербией и Косово

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После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.

С тех пор в регионе базируется контингент миротворцев НАТО, который в настоящее время насчитывает около 4 тыс. военных, а Европейский Союз является посредником в нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Обе столицы стремятся обрести членство в ЕС. Но иногда в 1,8-миллионном Косово, где 92% населения составляют албанцы, а 6% — сербы, вспыхивают конфликты.

Последний такой произошел в конце июля 2022 года, накануне вступления в силу нормы, требовавшей от 50 тыс. косовских сербов переоформить сербские или «нейтральные» документы и автомобильные номера. Тогда сербы заблокировали целый ряд ключевых дорог и пограничных переходов между Косово и Сербией. В конце концов, введение новейших правил было отсрочено; начался длительный поиск компромисса.

Ситуация на севере Косово накалилась 10 декабря после задержания правоохранительными органами полицейского-серба. В ответ сербы, живущие на севере частично признанной республики, вышли на протесты и построили баррикады на дорогах. Приштина отправила на север подразделения спецотряда косовской полиции.

26 декабря Сербия привела свои вооруженные силы в состояние наивысшей боевой готовности. В Косово убеждены, что на Сербию для нагнетания ситуации в регионе влияет Россия.

28 декабря президент Сербии Александр Вучич во время переговоров с сербами из Косово и Метохии попросил демонтировать баррикады.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Евросоюз Сербия Косово Александр Вучич Жозеп Боррель

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