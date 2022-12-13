Балканские баррикады. Что привело к тяжелым временам в Косово и почему обе стороны конфликта обращаются к НАТО 13 декабря, 09:52 Эксклюзив НВ Баррикада из грузовиков на дороге недалеко от этнически разделенного города Митровица, Косово. 11 декабря 2022 года (Фото:Florion Goga / REUTERS)

После четырех месяцев относительного спокойствия на севере Косово вспыхнули протесты. Чем на этот раз недовольны местные сербы и о чем говорят политики по обе стороны баррикад.

В эти выходные на севере частично признанного Косово было неспокойно. Местные этнические сербы заблокировали дороги, ведущие к границе с Сербией, произошли столкновения и перестрелки с полицией. В одном из инцидентов неизвестные бросили светошумовую гранату в патруль полиции ЕС.

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Очередное обострение в регионе вызвало беспокойство в Брюсселе и Вашингтоне. Европейские и американские чиновники призвали стороны воздержаться от провокаций и эскалации и восстановить спокойствие.

«Они должны найти способ положить конец тенденции уличных противостояний и возведения блокад», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

О мире между косовскими сербами и албанцами говорил и президент Сербии Александр Вучич. При этом он заявил, что планирует обратиться в НАТО за разрешением отправить в Косово сербскую полицию и военных.

К западным партнерам обратился и премьер-министр Косово Альбин Курти. Назвав перекрывших дороги протестующих «преступными группировками», он призвал KFOR — международные силы по поддержанию мира в регионе под руководством НАТО — обеспечить местным жителям свободу передвижения и убрать баррикады.

Из-за беспорядков власти Косово перенесли на апрель выборы глав местных муниципалитетов, которые должны были состояться в середине декабря.

Истоки проблемы

После войны 1998−1999 годов, когда сербские власти развернули репрессии и чистки против косовского албанского этнического большинства и в конфликт вмешалось НАТО, край перешел под контроль ООН. Через десять лет косовские албанцы провозгласили независимость от Сербии, однако последняя, как и ряд других стран мира, не признала суверенитет Косово.