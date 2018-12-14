Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
Олег Шама
Как проходили выборы патриарха 100 лет назад
Андрей Смирнов
Друг Медведчука захватил телевизор
Андрей Илларионов
Хронология агрессии в Азовском море

Сербия пригрозила ввести войска в Косово или объявить об оккупации территории

Сегодня, 22:12
665
Цей матеріал також доступний українською

Сербия не исключает введение войск в Косово

Советник сербского президента Александра Вучича Никола Селакович заявил, что Сербии следует послать войска в Косово или объявить его оккупированной территорией, пишет Associated Press.

Об этом Селакович сказал после принятия решения о создании армии Косово.

В Сербии считают, что голосование за создание вооруженных сил является нарушением резолюции ООН по Косово, принятой в конце войны 1998-1999 годов и военной операции НАТО против Сербии.

Напомним, что 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за решения парламента Косово и заявил, что Альянс должен будет пересмотреть уровень взаимодействия с силовыми структурами страны.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна намерена добиться проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за решения непризнанного Косово создать регулярную армию.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

Теги:   Косово Сербия Войска

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 22:12

article_img
Сербия пригрозила ввести войска в Косово или объявить об оккупации территории

Читайте также

Печерські пагорби

Сегодня, 21:45

article_img
Будьте готовы ко всему. Экс-заместитель главы Госдепа Дэвид Крамер - о планах вмешательства Кремля в украинские выборы - интервью НВ
Гаджеты

Сегодня, 19:28

article_img
Вместо айфона. 10 лучших недорогих гаджетов в подарок на Новый год 2019
События

Сегодня, 17:36

article_img
Конфликт на троих, Украина в топе PornHub и ответы на главные вопросы. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться