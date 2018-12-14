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Сербия попросила созвать Совбез ООН из-за ситуации в Косово

Вчера, 23:48
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Президент Сербии Александр Вучич обвинил США, Великобританию и Германию в поощрении создания армии Косово

Президент Сербии Александр Вучич выступил с телевизионным обращением перед нацией в связи с заявлениями о желании Косово создать собственную регулярную армию.

Вучич считает, что своими действиями Косово демонстрирует нежелание налаживать отношения с Белградом. Также он считает, что за желанием создать регулярную армию в Косово стоят США, Германия и Великобритания, передает сербское издание Espreso.

Президент Сербии заявил, что обратился к ООН с требованием собрать экстренное заседание Совета безопасности. Вучич отметил, что готов лично посетить заседание Совбеза.

Ранее советник сербского президента Александра Вучича Никола Селакович заявил, что Сербии следует послать войска в Косово или объявить его оккупированной территорией.

Напомним, что 14 декабря парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии, несмотря на критику со стороны Сербии и НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за решения парламента Косово и заявил, что Альянс должен будет пересмотреть уровень взаимодействия с силовыми структурами страны.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что его страна намерена добиться проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН из-за решения непризнанного Косово создать регулярную армию.

Косово провозгласило независимость в 2008 году. Ее признали большинство стран мира, в частности США и страны Европейского Союза. Украина независимость Косово не признала. Сербия категорически отказывается признать независимость Косово.

Согласно сербской конституции, территория Республики Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. Однако фактически Косово властями Сербии не контролируется.

 

Теги:   Александр Вучич Косово Совбез ООН Сербия

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Вчера, 23:48

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Сербия попросила созвать Совбез ООН из-за ситуации в Косово

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